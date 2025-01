Mayotte : Manuel Valls affirme qu'il reviendra "dans quelques semaines"

Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-Mer, a affirmé, ce mardi 31 décembre 2024, sur BFMTV, que "personne n'a été oublié dans la distribution de l'eau et des denrées alimentaires" à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Il est également revenu sur le risque d'épidémie, la reconstruction de l'île dévastée et a assuré revenir "dans quelques semaines" (Photo : Kwezi)

Depuis le passage du cyclone Chido, les habitants de Mayotte ne cessent de réclamer de l'aide, notamment en réapprovisionnement en eau et en nourriture.

Selon lui, dans certaines communes du nord de Mayotte, il y a seulement "13, 20 ou 30% d'électricité". "Ce n’est pas suffisant, mais on est en train d’y arriver, a-t-il assuré. Il y a encore du travail. Il y a de la colère et de la peur. Mais on y arrive grâce à la bonne volonté de tous. Concernant les besoins vitaux, nous ne sommes pas loin d'atteindre l’essentiel, même s’il reste encore des efforts à fournir."

"Les Mahorais ont vécu beaucoup d’épreuves. Mais la vie reprend malgré tout. La solidarité nationale doit s’exercer dans ce bout de France extraordinaire", a-t-il ajouté.

Manuel Valls a indiqué qu'il y aurait "forcément des stigmates", car des cultures comme celles de la banane ou du manioc "nécessitent du temps".

- Reconstruction de Mayotte en deux ans: "possible", pour le ministre -

Interrogé par BFM sur la reconstruction des écoles, collèges et lycées avant la rentrée. Le ministre des Outre-Mer a tenu à afficher "l'ambition politique" et les "objectifs" de l'État, notamment "pour "en finir avec l'insécurité"

Il a également indiqué "qu'il faut une maison, un toit pour les mahorais". Mais pour cela, "il faut évacuer ces bidonvilles". C'est "une opération difficile mais il faut des reconduites à la frontière", a ajouté Manuel Valls. "Si on continue à laisser faire, on déstabilise le territoire qui a encore des difficultés."

Mayotte: "Il faut des reconduites à la frontière", estime Manuel Valls pic.twitter.com/N76wLqktn7 — BFMTV (@BFMTV) December 31, 2024

Une reconstruction qu'il espère en deux ans. "C'est possible mais il faut mettre les bouchées doubles et même si des dossiers mettront plus de temps comme la forêt totalement détruite, pour le reste les choses doivent se faire le plus rapidement possible", souligne le ministre des Outre-mer.

Reconstruction de Mayotte en 2 ans: "C'est possible, il faut mettre les bouchées doubles", déclare Manuel Valls pic.twitter.com/KdOGplnOTt — BFMTV (@BFMTV) December 31, 2024

- "Pas de risque épidémique" pour l'instant, assure Manuel Valls -

Mayotte se trouve également confronté au risque épidémique. "Je parle avec prudence mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a un risque épidémique", souligne Manuel Valls, tout en insistant sur la "prudence".

"L'hôpital de campagne fonctionne, il y a eu beaucoup d'amputations réalisées à cause des coupures provoquées par les tôles qui ont volé", poursuit-il.

"On est aussi dans une course contre la montre sur ces sujets de santé", insiste-t-il.

Mayotte: "Pas de risque épidémique" pour l'instant, assure Manuel Valls pic.twitter.com/ByMA3EBCWs — BFMTV (@BFMTV) December 31, 2024

Le ministre des Outre-mer qui assure "revenir dans quelques semaines pour faire un point sur ce qui m'a été demandé par le président et le Premier ministre".

Mayotte: Manuel Valls affirme qu'il reviendra sur l'archipel "dans quelques semaines" pic.twitter.com/IM0G73viUd — BFMTV (@BFMTV) December 31, 2024

Une visite pour faire le point sur la façon dont les choses avances, alors que la loi d'urgence doit être présentée ce vendredi en Conseil des ministres, avant une adoption espérée au Parlement.

