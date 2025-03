Matante Rosina annonce du vent pour ce samedi 15 mars 2025. Il va souffler du côté des plages dans l'après-midi et se renforce dans la nuit pour souffler plus fort sur les Plaines. Il va faire très chaud aujourd'hui, Matante Rosina a décidé de rester chez elle à l'ombre de son pied de letchi. Le thermomètre peut atteindre les 35 degrès dans l'ouest et le sud-ouest de l'île. (photo www.imazpress.com)