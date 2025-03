Forte tempête tropicale Jude : Madagascar se prépare au choc

Après avoir frappé le Mozambique en début de semaine, le cyclone Jude poursuit sa route et menace désormais le sud-ouest de Madagascar. Ce vendredi 14 mars, le système se déplace à 20 km/h en direction du sud-est. (Photo : mtotec)

Actuellement classé en forte tempête tropicale, le système continue de s'intensifier et devrait toucher terre dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 mars, dans la région de Toliara à Madagascar.

Les autorités malgaches appellent à la prudence, alors que de très fortes pluies, des vents destructeurs et une mer dangereuse sont attendus dans les prochaines heures. Les zones les plus exposées sont le sud de la province de Toliara et le nord de Mahajanga, où "jusqu'à samedi, on attend de très fortes pluies, des vents forts destructeurs ainsi qu'une mer dangereuse accompagnée de submersions marines", précise Météo France. "Des vents très destructeurs sont attendus proche de la zone d'impact".

Jude génère actuellement des vents moyens de 95 km/h avec des rafales atteignant 130 km/h. Après son passage sur Madagascar, le système devrait ressortir dans la journée de samedi au sud-est de la Grande Île, tout en perdant progressivement ses caractéristiques tropicales.

Les habitants des zones concernées sont invités à suivre les consignes des autorités locales et à rester informés via les bulletins météorologiques officiels.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours -

Dépression sur terre

Centre positionné le 15/03 à 10h locales, par 24.4 Sud / 45.3 Est.

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 16/03 à 10h locales, par 25.7 Sud / 52.5 Est.

