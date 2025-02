Les déchèteries de la Cirest fermeront à 16h c jeudi 27 février 2025 et resteront fermées ce vendredi toute la journée, informe l'intercommunalité. La réouverture est prévue samedi matin en fonction de l’état des sites et de la levée de l’alerte. La déchèterie mobile de Salazie prévue sur le secteur d’Hell-Bourg cette fin de semaine est annulée (Photo d'illustration www.imazpress.com)