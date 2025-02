Cyclone Garance : plus de 500 personnes dans les centres d'hébergement

Ce vendredi 28 février 2025, le cyclone tropical intense poursuit sa course pour toucher La Réunion dans la matinée. Plus de 500 personnes ont été accueillies dans la centaine de centres d'hébergements que compte l'île (Photo : www.imazpress.com)

Plus de 500 personnes se trouvent actuellement dans les centres d'hébergement, a indiqué le préfet de La Réunion en conférence de presse.

À Saint-Denis, à l'approche de Garance, à 9 heures, 137 personnes ont été accueillies dans les différents centres d'hébergement du chef-lieu.

- 14 appels reçus depuis l’alerte rouge sur notre standard téléphonique pour l’hébergement d’urgenc

- 54 sans-abris accueillis au centre d’hébergement des 2 canons

- 40 personnes dont 6 familles au centre d’hébergement de Champ-Fleuri

- 12 personnes accueillies au centre d’hébergement de la Montagne 15e

- 9 personnes accueillies dans le centre d’hébergement du Brulé

- 2 personnes accueillies dans le centre d’hébergement de Saint-François

- 18 personnes accueillies dans le centre d’hébergement de La Bretagne

- 2 personnes accueillies dans le centre d’hébergement de la Grande Chaloupe

Lire aussi - Saint-Denis : plus d'une centaine de personnes dans les centres d'hébergement

Ce vendredi 28 février 2025 à 7 h à Saint-Pierre, 83 personnes ont déjà été prises en charge à titre préventif dans les centres d'hébergements, dont une trentaine dans celui de Terre Sainte, à l'école Jacques Prévert.

Six personnes ont été admises au "centre de vie" géré par le CCAS de la commune au gymnase Nelson Mandela, équipé en matériel médical et en assistance respiratoire. Selon la commune, il n'y a eu aucun incident cette nuit.

Lire aussi - Saint-Pierre : 83 personnes admises dans les centres d'hébergement

Dans l'ouest, à Saint-Paul, le centre d'hébergement de la ville a déjà accueilli 130 personnes. Le poste de commandement installé à l’hôtel de ville de Saint-Paul, les équipes communales, la police municipale, la créole ainsi que le maire de la ville, Emmanuel Séraphin, suivent activement l'évolution de la trajectoire du cyclone Garance.

Il explique : "si vous avez n'importe quel souci, vous pouvez appeler le centre qui va répondre à toutes les sollicitations. La sécurité, les pompiers, le suivi des personnes âgées... Nous passerons en alerte violette, les services ne sortiront plus à partir de 9h. J'appelle donc tout le monde à rester chez soi, et de ne commettre aucune imprudence. Il faut que chacun préserve sa vie et aussi celles des sauveteurs".

Les centres d’hébergement conservent des capacités d’accueil. Les listes, par arrondissement, est disponible sur https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Cyclone-Garance/Les-centres-d-hebergement

- Des évacuations préventives -

Des évacuations préventives ont eu lieu à Saint-Denis pour risque d'inondation et à Salazie pour risque de mouvement de terrain.

Ce jeudi déjà, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, a pris un arrêté d’évacuation préventive pour l’Ilet Coco et Ilet Danclas en raison d'un risque de crue.

Un débordement de la rivière pourrait également impacter le centre-ville rive gauche, avec un risque accru pour les secteurs suivants : ancienne maternité, impasse Montfleury, Sully Brunet, rue Poivre, rue Bertin et rue du Canal.

Lire aussi - Saint-Benoît : évacuation préventive de l'ilet Coco et l'ilet Danclas

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com