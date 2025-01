Ce jeudi 23 janvier 2025, matante Rosina vous apporte une bonne nouvelle. Pour elle, après le beau temps du matin, le temps devrait se dégrader avec de bonnes pluies sur l'ouest et le sud de l'île. Elle pourraient même s'étendre sur le littoral de Saint-Paul et du sud sauvage. Dans l'est, le soleil reste bien accroché. (photo www.imazpress.com)