Dikeledi : la forte tempête s'intensifie avant de toucher le sud-ouest de Madagascar

Ce mardi 14 janvier 2025, le système Dikeledi est repassé au stade de forte tempête tropicale. Cela ne sera que de courte durée puisque le météore "devrait retrouver les eaux chaudes du canal du Mozambique d'ici quelques heures" et "devrait se réintensifier jusqu'au stade potentiel de cyclone puis de cyclone intense en journée de mardi/mercredi", prévient Météo France.

La forte tempête tropicale Dikeledi "a évolué au cours des 12 dernières heures sur terre sur la province de Nampula en incurvant progressivement sa trajectoire vers le sud", indique Météo France.

Actuellement "les provinces de Nampula, de Cabo Delgado et de Zambezia rencontrent des conditions météorologiques très dégradées. De très fortes pluies voire des pluies diluviennes concernent ces provinces et en particulier Nampula. Des vents destructeurs voire très destructeurs ainsi qu'un état de mer dangereux avec un risque de submersions marines sont actuellement en cours entre Ihla de Mocambique et le nord de Quélimane", note Météo France.

Le système devrait se réintensifier "grâce à un contexte favorable, tout en accélérant sa course en direction du sud-sud-est, ce qui le ferait se rapprocher de la côte ouest de la province malgache de Toliara. À plus long terme (jeudi / vendredi) le système devrait croiser en direction des latitudes australes en prenant une direction sud-est", indiquent les météorologues.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

Par ailleurs, "de fortes pluies résiduelles sont encore possibles dans les bandes périphériques, le long de la province de Mahajanga au cours des prochaines 24 heures", ajoutent les prévisions.

À plus long terme (mercredi / jeudi), Dikeledi "pourrait menacer potentiellement le sud-ouest des côtes malgaches, mais cela sera précisé ultérieurement, car cela dépendra de la trajectoire finale du système, dont il persiste encore des incertitudes".

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- Dikeledi repasse au stade de forte tempête tropicale -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 130 km/h.

Pression estimée au centre: 993 hPa.

Position le 14 janvier à 04 heures locales: 16.2 Sud / 39.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1695 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte: 670 km au secteur: sud-ouest

Déplacement: sud-ouest, à 11 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire -

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/01 à 04h locales, par 20.1 Sud / 40.4 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 25.8 Sud / 42.9 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 30.7 Sud / 49.0 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 32.5 Sud / 57.7 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 33.0 Sud / 63.8 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com