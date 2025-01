Dikeledi maintient son intensité et se rapproche des côtes malgaches

Dans la nuit de ce mardi au mercredi 15 janvier 2025, la forte tempête tropicale Dikeledi a maintenu son intensité et se déplace vers le sud-sud-est, s'éloignant ainsi significativement des côtes mozambicaines et se rapprochant des côtes malgaches. Le météore "devrait poursuivre sa phase d'intensification au cours des prochaines heures jusqu'au stade de cyclone tropical", indique Météo France (Photo : mtotec)

Le système pourrait même s'intensifier "au stade de cyclone tropical intense mercredi en fin de journée / nuit prochaine grâce à un contexte environnemental favorable, tout en progressant rapidement en direction du sud-sud-est", note Météo France.

Sur cette prévision de trajectoire, "le système s'approchera progressivement de la province malgache de Toliara entre mercredi et jeudi. Au-delà, Dikeledi devrait continuer en direction des latitudes australes tout en faiblissant graduellement, en incurvant lentement sa course en direction vers l'est".

Concernant les côtes ouest de Madagascar (province de Toliara et à la marge celle de Mahajanga), "des bandes précipitantes assez éloignées à l'est du centre du système, apportent actuellement des pluies localement intenses. Elles pourraient perdurer sur la province de Mahajanga tout au long de la journée de ce mercredi", signifient les prévisions.

Concernant Europa, "de fortes pluies, des vents forts à destructeurs et un état de mer dangereux avec risque de submersions marines sont attendus ce mercredi.

"À partir de mercredi en journée et jusqu'à jeudi, Dikeledi menacera le sud-ouest des côtes malgaches de la province de Toliara. De fortes pluies, des vents forts et un état de mer dangereux sont attendus", préviennent les météorologues.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- Dikeledi toujours forte tempête tropicale -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 100 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 150 km/h.

Pression estimée au centre: 979 hPa.

Position le 15 janvier à 04 heures locales: 20.4 Sud / 40.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1545 km au secteur: ouest

Distance de Mayotte: 980 km au secteur: sud-sud-ouest

Déplacement: sud-sud-est, à 22 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours : -

Cycloe tropical intense

Centre positionné le 16/01 à 04h locales, par 26.8 Sud / 43.1 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 17/01 à 04h locales, par 31.6 Sud / 49.7 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 18/01 à 04h locales, par 33.2 Sud / 59.3 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 19/01 à 04h locales, par 33.1 Sud / 65.7 Est.

Dépression post-tropicale

Centre positionné le 20/01 à 04h locales, par 33.3 Sud / 70.1 Est

Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.