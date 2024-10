Ce dimanche 13 octobre 2024, Matante Rosina a regardé au fond de sa tasse de café et elle voit que le temps est bien partagé. Le matin, le soleil sera généreux dans l'ouest et le sud, idéal pour une balade. En revanche, dans l'est et sur les hauteurs, quelques nuages s'invitent avec de petites averses. L'après-midi, le ciel va se couvrir et un peu de pluie pourrait tomber ici et là. Passez un bon dimanche malgré les caprices du temps. (photo www.imazpress.com)