Une météo capricieuse

Matante Rosina emporte son parapluie ce dimanche 24 novembre 2024 car elle voit que le temps reste encore capricieux à cause de Bheki. Pour elle, la matinée sera plutôt agréable, avec un ciel parfois nuageux et quelque petites averses ici et là. Dans l'après-midi, les nuages vont grossir et se répandre sur toute l'île et les averses deviendront plus fréquentes. L'air devrait être chaud et humide, Matante Rosina vous conseille de vous habiller léger et de prendre votre éventail. (photo www.imazpress.com)