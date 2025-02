Garance : tous les réseaux de bus de La Réunion sont suspendus

Ce jeudi 27 février 2025, la tempête tropicale Garance se rapproche de la Réunion. L'alerte rouge sera déclenchée ce soir à 19h. Tous les réseaux de bus de l'île sont suspendus depuis 16h et jusqu'à nouvel ordre. (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Estival s'est arrête à 15 heures -

En raison du danger lié au cyclone tropical Garance, La Réunion passera en alerte rouge à 19h00.

Suspension du réseau Estival à partir de 15h00.

- Citalis à l'arrêt depuis 16 heures -

En raison de la dégradation des conditions météorologiques provoquée par le passage du cyclone Garance et de l’annonce du Préfet plaçant La Réunion en alerte rouge le réseau Citalis informe ses usagers que son service de transport en commun sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne sera suspendu à partir de 16h aujourd’hui, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les lignes devraient fonctionner progressivement, après avoir réalisé un état des lieux du réseau, dès la levée de l’alerte rouge. Citalis vous tiendrons informés lorsque le réseau sera de nouveau opérationnel.

Pour plus d'informations contactez-les ici ou N°vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe).

- Kar'Ouest a suspendu ses activités à 16 heures -

En raison du déclenchement de l’alerte rouge en début de soirée, Kar’Ouest informe sa clientèle que les derniers départs de bus se feront, au plus tard à 16h, ce jeudi 27 février 2025.

Kar’Ouest invite ses usagers à prendre leurs dispositions et à se tenir informés via les médias, le site internet et les réseaux sociaux Kar’Ouest.

- Le réseau Carsud a arrêté ses rotations à 16 heures -

La CASUD vous informe que toutes les lignes du réseau CARSUD seront suspendues à partir de 16h ce jeudi 27 février 2025. Pour tous renseignements : 0262 22 11 00

- Altérneo : derniers départs ont eu lieu à 16 heures -

Suite à l’annonce du Préfet de la mise en place de l’alerte rouge à 19h ce jour, le réseau Alternéo suspendra toutes ses lignes à partir de 16h00.

- Car Jaune adapte son service -

Les derniers départs des lignes seront effectués de manière anticipée. Les horaires détaillées par arrêt sont disponibles sur le site internet dans la rubrique "Info Trafic".

La reprise du réseau dépendra de l'évolution des conditions météorologiques et de l'état des routes.

