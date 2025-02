Cyclone Garance : la liste des numéros d’urgence et des centres d’hébergement commune par commune

Ce vendredi 28 févr 2025, le cyclone Garance se rapproche de la Réunion. L'alerte rouge sera déclenchée dès 19h jeudi. Afin d’accueillir tous ceux qui en ont besoin, la préfecture a recensé les centres d'hébergements d'urgence. Nous publions la liste ci-dessous. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Les centres d’hébergement d'urgence seront ouverts dès l'annonce du déclenchement par la préfecture de La Réunion de l'alerte rouge.

Le Tampon:

Saint-Benoit:

- Gymnase Bras-Fusil, rue des Alpinias

- Gymnase Minatchy à Sainte-Anne, chemin Morange

Trois-Bassins:

Les personnes nécessitant un hébergement ou toute information complémentaire sont invitées à contacter le Poste de Commandement en mairie au 0262 24 80 03. (Centre technique municipal : 0262 24 88 48)

La municipalité reste mobilisée pour assurer la sécurité et le bien-être de ses habitants en cette période difficile.

Le Port:

• Complexe Sportif Municipal - 14 rue des Sans Soucis

• Gymnase de la Rivière des Galets - Rue Jacques Duclos

Un numéro d’appel unique, joignable 24h sur 24, est à disposition des Portois pour toute

urgence liée au passage du cyclone : 0262 42 87 00.

Saint-Paul:

Saint-Denis:

Au total, les sites de proximité sont mis à disposition des familles qui seraient contraintes de quitter leur logement.

- Le gymnase de Champ-Fleuri, 8 rue Christol de Sigoyer, Sainte-Clotilde

- L'école primaire de Saint-Bernard, rue du père Raimbault, La Montagne

- La salle polyvalente de Saint-François, allée des écoles, Saint-Denis

- l'école élémentaire du Brûlé, à côté de la Mairie annexe du Brûlé, route des Bambous

- Ecole élémentaire de Ruisseau Blanc, 3 chemin Manès Charles Olivier, la Montagne 8e

- Ecole Philibert Commerson, 252 route Gabriel Macé, la Bretagne

- Ecole élémentaire de Bois de Néfles,151 route des Ananas, Sainte-Clotilde

- L'ancienne gare de la Grande Chaloupe, chemin des Anglais accueil géré par l'association de la Grande Chaloupe

Pour les personnes sans domicile fixe, le Gymnase des Deux Canons, 3 rue du gymnase, Sainte-Clotilde

Sainte-Suzanne:

- Ecole de la Marine, 14 rue de l'Assomption la Marine. Tèl: 0692 80 07 21

- Ecole Maya, commune Caron, 154 route de Commune Carron Tèl: 0262 521017

- Hotel de Ville, 3 rue du General de Gaulle Tèl: 0262 52 3115

- La Renaissance. Tèl: 0262 52 25 25

- Les Goyaviers - Bras Pistolet 23 Chemin Des Goyaviers. Tèl: 0262 47 02 47

- Les Hirondelles 147 Chemin Commune ANGO. Tèl : 0692 50 39 84

- Rene Manglou, 41avenue Mahatma Gandhi. Tèl: 0262 58 52 37

- Sarda Garriga, Bagatelle 274 rue Louis HOARAU. Tèl: 0262 48 5191

- Victor Hugo, Deux Rives 1 Rue Laurent DAMOUR. Tèl: 0262 4717 54

Les Avirons:

Bras-Panon:

- Salle Champ de Foire, 91 Route Nationale. Tèl: 0692 77 29 59

Cilaos:

- Salle des fêtes de Cilaos. Tèl: 0262 31 73 13

- Collège Alsace Corré. Tèl: 0262 31 70 55 et 0262 31 70 75

- École primaire de Bras Sec. Tèl: 0262 35 01 78 et 0262 25 55 43

- Cantine de l'école de Palmiste Rouge. Tèl: 0262 31 93 25

- École primaire de l'Îlet à Cordes. Tél: 0262 35 04 95 et 0262 35 06 09

- Ancienne école de Peter Both. Tèl: 0262 31 92 57

Entre-Deux:

Complexe Sportif Pierre de Coubertin, 4 Rue du Grand Fond Intérieur. Tèl: 0262 26 18 40



Etang-Salé:

Petite-Ile:

La Plaine des Palmistes:

Saint-André:

Saint-Joseph:

Saint-Leu:

Saint-Philippe:

Saint-Pierre:

Sainte-Marie:

Salazie:

La liste complète sur le site de la Préfécture