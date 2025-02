Pour ce mercredi 26 février 2025, Matante Rosina annonce une dégradation de la météo. Garance se rapproche doucement de notre île. Résultat, les averses sont fréquentes et soutenues dans l'est de l'île après les éclaircies du matin. Le vent commence à bien souffler entre Saint-Denis et Le Port mais aussi sur les hauteurs. Le vent va se renforcer dans la nuit. Côté mer, ça commence à bouger aussi, elle devient très forte (www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)