Ce vendredi 28 février 2025, Matante Rosina reste enfermée puisque nous sommes en alerte rouge. Elle entend le vent souffler et la pluie sur la tôle de sa case. Elle ne peut pas voir dehors. Garance est de plus en plus proche. Matante Rosina vous demande de ne pas sortir du tout de chez vous et de lire Imaz Press pour suivre l'évolution de la météo. (photo www.imazpress.com)