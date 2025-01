Ce vendredi 17 janvier 2025, Matante Rosina ressent encore plus la chaleur. En effet, le vent a baissé en intensité. Hier, dans certaines régions de l'île, quelques gouttes sont tombées (dans l'est en tout cas) et Matante Rosina espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. Mais d'après sa boule de cristal, c'est encore du soleil au programme. (photo www.imazpress.com)