Citalis : Les services de transports suspendus à Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne

En raison de la dégradation des conditions météorologiques provoquée par le passage du cyclone Garance et de l’annonce du Préfet plaçant La Réunion en alerte rouge ce soir à 19h, le réseau Citalis informe ses usagers que son service de transport en commun sur les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne sera suspendu à partir de 16h aujourd’hui, et ce jusqu’à nouvel ordre. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : sly/www.imazpress.com)

La Direction du réseau Citalis invite sa clientèle à limiter ses déplacements dans la mesure du possible et à bien vouloir prendre ses dispositions pour effectuer ses derniers trajets avant 16h.

Les lignes devraient fonctionner progressivement, après avoir réalisé un état des lieux du réseau, dès la levée de l’alerte rouge. Citalis vous tiendrons informés lorsque le réseau sera de nouveau opérationnel.

Pour plus d’informations contactez-les ici ou N°vert : 0800 655 655 (appel gratuit depuis un poste fixe).