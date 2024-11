Ce lundi 11 novembre 2024, Matante Rosina prévoit des températures au-dessus de 29°C sur les zones côtières. Dans l'après-midi, c'est une météo nuageuse qui s'annonce et il est même possible qu'il y ait quelques petites averses. Dans le sud, le temps est à peu près identique sauf côté température où elles seront plus fraîches dans l'intérieur de l'île. (photo www.imazpress.com)