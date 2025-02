Pour ce mardi 25 février 2025, Matante Rosina annonce des averses dès le matin dans l'est et s'étalent partout l'après-midi avec des débordements dans l'ouest et le sud-ouest. L'air reste bien lourd sur le littoral. Le vent va souffler un peu plus fort vers le sud sauvage. La mer gonfle aujourd'hui avec des vagues qui peuvent dépasser les 2 mètres. (photo www.imazpress.com)