Matante Rosina a bien regardé au fond de sa tasse de café ce matin du mardi 19 novembre 2024 et elle aperçoit le cyclone Bheki. Il se rapproche doucement des Mascareignes. Pour elle, le temps va encore rester sec et ensoleillé mais elle espère bientôt de la pluie. Le vent s'est un peu renforcé du côté de Saint-Pierre et de Saint-André. Dans la nuit prochaine, Matante Rosina pense que le temps va changer avec l'arrivée de gros nuages. (photo www.imazpress.com)