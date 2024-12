Un beau ciel bleu avant Noël

Matante Rosina lève la tête et voit encore deux ou trois nuages en vadrouille sur la côte est ce mardi 24 décembre 2024. Mais elle sait que le soleil va les chasser vite fait ! Elle va commencer à préparer le menu du réveillon avec le ventilateur toujours près d'elle. Côté ouest, le soleil est généreux. L'après-midi, les nuages apparaissent sur les pentes de l'ouest et du sud-ouest et il est possible de recevoir quelques gouttes mais elles restent très rares. Matante Rosina vous souhaite de passer un excellent réveillon. Èl i piouk zot tout ! (photo www.imazpress.com)