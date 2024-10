Pour Matante Rosina, le matin est ensoleillé ce mardi 29 octobre 2024. Mais dans l'après-midi, les nuages se concentrent sur les pentes nord et nord-ouest. Les plages et le sud restent plus clairs tandis que de petites averses sont attendues dans les hauteurs de Saint-Denis et la Possession. les températures baissent légèrement, et un alizé de sud-est souffle sur les crêtes et les plages de l'ouest. (photo www.imazpress.com)