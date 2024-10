Ce mardi 8 octobre 2O24, Matante Rosina observe ce beau ciel bleu en se levant mais en regardant au fond de sa tasse de café, elle se rend compte que les nuages vont se former dans l'après-midi. Côté est, c'est un peu plus humide qu'ailleurs. Il peut même pleuvoir au volcan. Le mercure du thermomètre a décidé de grimper un peu plus aujourd'hui pour revenir à des températures à peu près normales pour la saison. (photo sly/www.imazpress.com)