Pour ce mardi 18 mars 2025, Matante Rosina s'attend encore à un temps humide aujourd'hui. Avec le vent, les nuages s'entassent sur le sud de l'île et apportent quelques pluies. Il est encore possible d'entendre quelques coups de tonnerre. Le vent se renforce du côté de l'ouest de La Réunion. Pour Matante Rosina, la mer va encore être agitée et vous demande de rester prudent.es. (photo rb/www.imazpress.com)