Matante Rosina active son éventail ce samedi 18 janvier 2025. Il n'y a plus un seul souffle de vent et la chaleur est de plus en plus insupportable pour elle. Le soleil chauffe bien et des nuages se forment mais restent très rares et n'apportent aucune pluie. Le mercure du thermomètre peut monter à 33 degrés aujourd'hui. (photo www.imazprmess.com)