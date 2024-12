Du soleil au rendez-vous et quelques gouttes à l'ouest

Matante Rosina s'est penché vers sa boule de cristal pour prédire la météo de ce mercredi 11 décembre 2024. Le soleil continue à briller ce matin, de petits nuages se promènent entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. En milieu de matinée, les nuages grossissent du côté de l'ouest et peuvent apporter quelques petites pluies. Le thermomètre affiche maximum 30°C sur le littoral et un peu moins dans les cirques. Le vent a décidé de s'inviter dans le sud et aussi vers Sainte-Marie. (Photo www.imazpress.com)