Réveil pluvieux dans l'est, soleil ailleurs

Ce mercredi 13 novembre 2024, Matante Rosina annonce qu'il est possible que le littoral est se réveille sous la pluie. En revanche, d'après sa boule de cristal, le reste de l'île devrait profiter d'une matinée ensoleillée. Comme à leur habitude, les nuages se forment sur les pentes et peuvent laisser échapper quelques gouttes de pluie. Dans les cirques et du côté du volcan, le ciel reste dégagé comme sur les côtes nord et sud. Les températures chaudes sont bien installées. (photo www.imazpress.com)