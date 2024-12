Avant de vous dévoiler la météo de ce 1er jour de l'année, Matante Rosina tient à vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Pour elle, elle voit ce début d'année ensoleillé et chaud le matin. Dans l'après-midi, quelques averses arrivent sur les Hauts de l'est et de l'ouest avant de descendre ver la côte entre Saint-Denis et Saint-Gilles. (photo www.imazpress.com)