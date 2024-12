Matante Rosina a passé un excellent réveillon de Noël en plus elle a eu droit à un ciel étoilé. En revanche, ce mercredi 25 décembre 2024, elle voit, en ouvrant ses volets, que l'est est envahi par des nuages qui arrosent la région. En revanche, à l'ouest, le temps reste sec. Dans l'après-midi, les nuages s'installent un peu partout et amènent quelques petites averses ici et là. Préparez vos parapluies au cas où. (photo www.imazpress.com)