Ce mercredi 22 janvier 2025, Matante Rosina observe un soleil un peu voilé avec les nuages un peu plus présents aujourd'hui. Dans l'après-midi, les nuages sont plus nombreux et envahissent le ciel. Quelques averses sont possibles dans les hauts de l'ouest et du nord-ouest. Il est possible que la pluie se dirige vers le littoral de ces mêmes zones. Ailleurs le ciel reste bleu et le temps sec. (photo www.imazpress.com)