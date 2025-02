Saint-André : mesures de sécurisation et rappel des consignes de sécurité

La commune de Saint-André informe ses administrés des mesures de sécurisation prises dans le cadre du cyclone Garance et rappelle que l’alerte rouge sera déclenchée ce jeudi 27 février à 19 h. La vigilance et la prudence de chacun sont essentielles pour traverser cet épisode cyclonique en toute sécurité. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les mesures et informations importantes sont les suivantes :

- Annulation du marché forain : en raison des conditions météorologiques annoncées par Météo France, Océan Indien, le marché forain de ce vendredi 28 février 2025 est annulé.

- Fermeture des parcs : par mesure de sécurité face aux risques potentiels liés aux arbres et aux mobiliers urbains, le parc du Colosse et le parc Lacaussade seront fermés dès 14 h ce jeudi 27 février 2025.

- Interdiction d’accès au littoral de Champ-Borne : un arrêté d’interdiction d’accès a été pris pour le littoral de Champ-Borne en raison de la vigilance forte houle et des risques d’érosion côtière.

- Activation du poste de commandement communal : le poste de commandement communal sera opérationnel à partir de ce jeudi 27 février 2025 à 16 h. Pour toute information ou urgence, un numéro unique est mis à disposition : 0262 58.88.85.

- Appel à la vigilance sur l’utilisation des groupes électrogènes : le maire et l’équipe municipale rappellent que les groupes électrogènes ne doivent jamais être utilisés dans des espaces fermés en raison des risques d’émanation de gaz dangereux.

Des accidents liés à une mauvaise utilisation de ces appareils ont malheureusement été constatés sur l’île. Nous appelons chacun à la plus grande prudence.

Rappel des consignes de sécurité :

- Restez informés de l’évolution de la situation par les canaux officiels radio et TV.

- Respectez les interdictions d’accès et les consignes de sécurité.

- Accompagnez vos proches en difficultés et faites les réserves nécessaires.