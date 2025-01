Saison cyclonique : le 5ème système (futur Dikeledi) en cours de formation

Ce mercredi 8 janvier 2025, le 5ème système de la saison - baptisé bientôt Dikeledi - est en cours de formation. La dépression tropicale devrait se déplacer vers l'ouest et passer à proximité de Saint-Brandon et Tromelin vendredi. Samedi, la côte nord-est de Madagascar pourrait être touchée par une tempête ou un cyclone tropical. La Réunion devrait rester loin du système. Pour Mayotte, dévastée par Chido, "le système devrait passer à plus de 100km au sud du département dimanche, le laissant à bonne distance des conditions les plus dégradées", informe Météo France (Photo : mtotec)

La dépression tropicale "se situe encore à plus de 600 km au sud-sud-est de Diego-Garcia", informe Météo France.

Sur cette trajectoire, le système "générera des conditions dégradées sur Saint-Brandon dès jeudi soir puis sur Tromelin vendredi. Des vents forts voire destructeurs sont possibles sur ces îles", préviennent les météorologues.

"Des pluies intenses et une mer dangereuse sont aussi attendues sur ces territoires. Il est fortement recommandé de suivre de près l’évolution du système et de se préparer à la menace éventuelle d’un système mature."

Par la suite, "le système pourrait générer des impacts en termes de fortes pluies, vents forts voire destructeurs et de mer dangereuse, avant d'atterrir sur le Nord de Madagascar à échéance de samedi", poursuit Météo France.

Toutefois, l’ampleur et la localisation de la dégradation reste à préciser.

Il n'y a pas de menaces pour La Réunion ou Mayotte.

- La dépression tropicale à 2.145 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1000 hPa.

Position le 08 janvier à 04 heures locales: 14.5 Sud / 74.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 2145 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte: 3220 km au secteur: est

Déplacement: ouest, à 31 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 09/01 à 04h locales, par 15.4 Sud / 66.4 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 10/01 à 04h locales, par 15.0 Sud / 59.3 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 11/01 à 04h locales, par 14.2 Sud / 53.0 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 12/01 à 04h locales, par 14.0 Sud / 47.7 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 13/01 à 04h locales, par 15.4 Sud / 43.8 Est

- 4 à 7 cyclones pourraient se former dans la zone -

La saison cyclonique 2024-2025 devrait être caractérisée par une activité proche ou supérieure à la normale à l’échelle du bassin cyclonique du Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France.

Le centre météorologique estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

