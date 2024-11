Un samedi ensoleillé malgré quelques nuages

Matante Rosina a sorti sa boule de cristal ce samedi 16 novembre 2024 pour prédire la météo du jour. Elle voit que ce samedi matin, il va faire un peu gris et humide dans l'est. Ailleurs sur l'île, le soleil va dominer, avec un temps bien agréable. Dans la journée, les nuages vont couvrir les hauteurs et pourraient donner quelques petites gouttes. Au-dessus des 1600 m, le soleil reste en place, tout comme sur le littoral. Les températures sont plus chaudes que d'habitude. (photo www.imazpress.com)