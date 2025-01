Matante Rosina a entendu la pluie très tôt ce dimanche 26 janvier 2025. En consultant sa boule de cristal, elle vous annonce que le ciel se dégage. Au fil des heures, le ciel se couvre un peu partout sur l'île. L'est et le nord résistent et gardent les éclaircies. La pluie devrait concerner l'ouest, le sud ouest et le sud de l'île. Matante Rosina se dit qu'il n'est plus nécessaire de vous dire qu'il va faire chaud. C'est l'été ... (photo www.imazpress.com)