Ce samedi 7 décembre 2024, Matante Rosina observe les nuages du matin s'éloigner dans l'est. Le soleil décide de chauffer toute l'île. Dans l'après-midi, les nuages se forment à l'intérieur de l'île et laissent tomber quelques gouttes mais pas assez pour annuler votre pique-nique. Les plus hauts restent bien dégagés. Munissez-vous de votre éventail, il va faire chaud. (photo www.imazpress.com)