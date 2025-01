Ce vendredi 24 janvier 2025, Matante Rosina voit qu'il a plu chez elle dans le nord-est dans la nuit. Le temps est encore un peu nuageux de son côté mais ailleurs, le soleil a pris le dessus ce matin. Dans l'après-midi, elle pense (espère) qu'il y aura un peu de pluie dans l'intérieur de l'île. Il est possible que les averses soient un peu plus fortes dans l'ouest. Le nord et l'est restent au sec a priori. Activez vos éventails ! (photo www.imazpress.com)