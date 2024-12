Un soleil généreux

Matante Rosina n’a pas regardé dans sa tasse de café ce matin, mais dans le reflet de son petit bassin au fond de son jardin! Elle dit que ce jeudi 12 décembre 2024 commence en beauté pour une bonne partie de l’île, avec du soleil généreux. Cependant, du côté de l’est, les nuages côtiers prennent leur temps pour disparaître. L’après-midi, le ciel est plus capricieux. Les nuages envahissent les hauteurs, notamment du côté de Saint-Paul et de La Possession, où quelques petites averses pourraient se montrer. Dans le sud, le soleil brille toute la journée. Côté mercure, on reste sur des températures estivales. (photo www.imazpress/com)