Matante Rosina annonce encore du soleil pour ce lundi 27 janvier 2025. Elle espère tout de même un peu de pluie. Les averses de ces derniers jours ne sont pas suffisantes. Il est possible qu'il pleuve dans l'ouest dans l'après-midi et dans l'est dans la nuit. Agitez vos éventails pour cette journée. (photo www.imazpress.com)