Ce samedi 25 janvier 2025 s'annonce ensoleillé d'après Matante Rosina. Après les quelques (petites) pluies de ces derniers jours, le temps (re)devient calme. Quelques nuages se forment et apportent encore de brèves averses. dans les hauts de l'ouest. Le nord et l'est restent ensoleillés. Même s'il y a un peu de vent, il va faire très chaud aujourd'hui. (photo www.imazpress.com)