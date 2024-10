Matante Rosina a pris son parapluie ce matin dans l'est. En effet, pour ce vendredi 25 octobre 2024, elle prévoit une bonne couverture nuageuse dans l'est accompagnée de pluie. Dans l'ouest, les nuages sont aussi présents mais moins nombreux. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit de plus en plus dans l'ouest, tandis que l'est retrouve peu à peu des éclaircies. Matante Rosina a oublié son éventail et elle le regrette. (photo www.imazpress.com)