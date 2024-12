Matante Rosina se dit que la météo de ce vendredi 27 décembre 2024 est identique à celle d'hier. Le matin, le soleil brille partout. En fin de matinée, les nuages se forment sur les hauteurs de l'ouest et peuvent laisser échapper de petites gouttes. Partout ailleurs, le soleil reste toute la journée même dans les cirques. Il est fort possible que la pluie s'invite dans l'est cette nuit. Matante Rosina veut y croire. (photo www.imazpress.com)