Pour ce vendredi 3 janvier 2025, Matante Rosina apprécie l'alizé qui souffle un peu plus fort sur les côtes nord et sud, avec des rafales allant de 50 km/h à Saint-Denis à 65 km/h sur Saint-Philippe. Le temps reste similaire aux jours précédents d'après elle : soleil le matin, nuages et averses sur les hauteurs l'après-midi, surtout dans le nord-ouest, où des pluies intenses pourraient atteindre le littoral. (photo www.imazpress.com)