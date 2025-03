Matante Rosina pense que la météo ne va pas trop changer à l'aube du week-end. Le matin de ce vendredi 14 mars 2025, le soleil brille et l'après-midi, les nuages prennent place, surtout sur les Hauts. Quelques averses tombent ici et là. Quelques pluies peuvent concerner le sud en fin d'après-midi. Non, prévient Matante Rosina, il ne va pas faire moins chaud aujourd'hui. Le vent est timide ce vendredi. (photo www.imazpress.com)