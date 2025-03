Le sud et l'ouest de l'île en vigilance jaune vents forts

Le sud et l'ouest de l'île sont en vigilance jaune vents forts depuis 10h ce dimanche 15 mars 2025. Cette vigilance sera maintenue jusqu'à 20h. À partir de 20h ce dimanche, toute l'île sera placée en vigilance fortes pluies et orages jusqu'à au moins 6h lundi. Dès 4h lundi, une vigilance jaune vagues-submersion sera également activée sur les côtes sud-ouest, ouest et nord-ouest. (Photo : www.imazpress.com)

Météo France appelle donc à la prudence dans les 24 prochaines heures.

