Le Nord et l'Ouest en vigilance jaune fortes pluies - orages

Météo France a placé le Nord et l'Ouest de l'île en vigilance jaune fortes pluies - orages. "Au cours de ce matin, les nuages se développent sur l'ensemble des pentes. Un peu plus tard, des averses se déclenchent dans les hauts. Elles peuvent être localement soutenues dans l'intérieur de l'île et prendre un caractère orageux en particulier sur les pentes de l'Ouest." À noter également le maintien de la vigilance jaune aux crues de la rivière Saint Denis qui a été déclenché vendredi 7 avril 2023 en fin de journée. "suite à la diminution des précipitations, le cours d'eau est en décrue mais reste à un niveau assez élevé." Mais à cause de la pluie, "en deuxième partie journée, la rivière Saint-Denis et de manière générale les cours d'eau du Nord de l'île pourraient réagir de nouveau." (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)