RN1 au Port et à Saint Paul : route fermée à la circulation de 20h30 à 5h la nuit du mercredi 10 avril

Sur la RN1 au Port et à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d'aménagement de mise en 2x3 voies entre Cambaie et Savanna, la route sera fermée à la circulation de 20h30 à 5h la nuit du mercredi 10 avril comme suit : - Dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur du Sacré Cœur au Port et celui de Savannah à Saint Paul, - Dans le sens Sud/Nord entre l’échangeur de Savanna et l’échangeur de Cambaie. Une déviation sera mise en place par le réseau routier secondaire. Les bretelles d’insertion des échangeurs compris dans la fermeture seront également fermées à la circulation.