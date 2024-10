États-Unis : kidnappé à l'âge de 6 ans, il retrouve sa famille plus de 70 ans plus tard

Plus de 70 ans après son enlèvement, Luis Armando Albino a retrouvé sa famille. En février 1951, cet Américain alors âgé de six ans est kidnappé par une femme pendant qu'il jouait dans un parc public pour enfants en Californie. Sa nièce a retrouvé sa trace, notamment grâce à des tests ADN.

Ce jour-là, une femme a promis d’acheter des bonbons à l’enfant alors qu’il jouait avec son frère dans un parc. Au lieu de ça, elle l’a enlevé. L’homme a ensuite été élevé par un couple, puis il a fait partie du corps des Marines, a fait la guerre du Vietnam et a eu une carrière de pompier. Désormais retraité, il est père et grand-père.

L'enfant est emmené à l'autre bout du pays, sur la côte est des États-Unis. Là-bas, il retrouve un couple qui l'élève comme son propre enfant. Pendant plus de 70 ans, sa famille biologique a perdu sa trace, sans l'avoir oublié pour autant. Sa mère, décédée en 2005, n’avait jamais perdu espoir que son fils soit encore en vie.

En 2020, sa nièce décide de faire, "juste pour s’amuser", un test ADN en ligne. Il a alors révélé une correspondance de 22 % avec un homme, ce qui a relancé l’espoir. Si la première tentative de recherche n’a pas abouti, la seconde, lancée en 2024 avec ses filles, a été fructueuse. Elles ont notamment retrouvé une photo des deux frères dans les articles de l’Oakland Tribune à la bibliothèque publique d’Oakland. Cela a convaincu les forces de l'ordre qui rouvrent alors le dossier.

À ce titre, la police d’Oakland a reconnu que les efforts de la nièce « ont joué un rôle essentiel dans la recherche de son oncle ». Après avoir été informées, le 20 juin, de l’identification de l’oncle disparu, les deux familles séparées se sont rencontrées le 24 juin à Oakland et les deux frères ont pu se retrouver. « Ils se sont pris dans les bras et se sont étreints très fort et très longtemps », a raconté la nièce. Ils se sont revus une seconde et dernière fois en juillet, juste avant le décès du frère. L’enquête sur l’enlèvement est toujours en cours.

Les enquêteurs américains retrouvent alors la trace de cet homme âgé de désormais 79 ans. Un test ADN, effectué en juin dernier, confirme qu'il s'agit bien de l'oncle que recherche Alida Alequin.

"Nous n’avons commencé à pleurer qu’après le départ des enquêteurs", a-t-elle expliqué à la presse américaine. "J’ai pris les mains de ma mère et lui ai dit: 'Nous l’avons trouvé!' J’étais aux anges", partage-t-elle.

Trois jours plus tard, Luis Armando Albino retrouve sa famille à Oakland, dont son frère, Roger.

