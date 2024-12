Gouvernement, François Bayrou, repas de Noël, flamboyants et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 24 décembre 2024 : - Bayrou vante un gouvernement "d'expérience", Valls fait son retour aux Outre-mer - Le Premier ministre se dit "persuadé" que son gouvernement ne sera pas censuré - Du cari au pâté créole : la tradition, invitée d'honneur des tables de Noël des Réunionnais - Flamboyants : La Rényon paré de rouz - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un beau ciel bleu avant Noël

Un gouvernement "d'expérience" pour "réconcilier" les Français: François Bayrou a convoqué des "poids lourds", dont les anciens Premiers ministres Elisabeth Borne, à l'Education nationale, et Manuel Valls, aux Outre-mer, pour former son équipe, attendue de pied ferme dans une Assemblée nationale sans majorité.

Le premier ministre François Bayrou s'est dit lundi soir "persuadé" qu'il ne sera pas censuré par l'Assemblée nationale à l’image de son prédécesseur Michel Barnier, quelques heures après la présentation de son gouvernement.

À quelques heures du réveillon, les Réunionnais s'affairent en cuisine. Au menu ce mardi 24 décembre ou bien mercredi 25 décembre, pâté créole, cari, civet, bouchon ou encore samoussa… La table se pare de ses plus belles couleurs et mets aux notes et saveurs éclectiques, reflétant le métissage de La Réunion. Dans les familles, l'heure est à la tradition et à une bonne dégustation.

Paré de rouge vermillions, des pétales tels des pompons… Si l'année dernière ils ont fait grise mise, cette année, les flamboyants nous émerveillent et nous éblouissent par leur couleur rouge étincelante. Du haut de ses plusieurs mètres de haut, il illumine nos journées, nos voyages en voiture – parfois bloqués dans les embouteillages. Vert tout au long de l'année, dès que ses fleurs rouges se laissent apercevoir, on le sait, ce sont les fêtes de fin d'année.