Du cari au pâté créole : la tradition, invitée d'honneur des tables de Noël des Réunionnais

À quelques heures du réveillon, les Réunionnais s'affairent en cuisine. Au menu ce mardi 24 décembre ou bien mercredi 25 décembre, pâté créole, cari, civet, bouchon ou encore samoussa… La table se pare de ses plus belles couleurs et mets aux notes et saveurs éclectiques, reflétant le métissage de La Réunion. Dans les familles, l'heure est à la tradition et à une bonne dégustation. (Photo vs/www.imazpress.com)

De grandes tablées, de nombreuses petites mains pour préparer le repas. Imaz Press en a profité pour demander à ses fidèles cuisiniers ce qu'ils comptent manger pour Noël. En partageant bien sûr leurs secrets culinaires.

- Un canard au sirop de galabé en plat -

Pour Béatrice et Thomas, nos fidèles de la Case de l'Oncle Tom à Saint-Denis, ce sera canard au sirop de galabé.

Pour ce faire, il vous suffit d'un canard, de 150 ml de sirop de galabé, de sel, de poivre, de girofle, de quatre épices, d'une tête d'ail et d'une cuillère de farine.

La recette commence par la découpe du canard en morceaux. "Faites saisir les morceaux de carcasse dans une marmite afin de récupérer les sucs", explique le chef cuisinier.

À côté, "faites dégraisser les autres morceaux (cuisses, blancs…)".

Quand "le gras du canard a bien fondu, rassemblez tous les morceaux et faites-les colorer à feu moyen", poursuit Thomas.

Mélangez le tout avec la garniture aromatique : sel, ail, poivre, clous de girofle et les feuilles de quatre épices.

"Lorsque c'est roussi, ajoutez délicatement la cuillère de la farine et mélangez bien."

La recette ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut ajouter "une poignée d’eau et ajouter le sirop de galabé. Mélangez et laissez mijoter pendant environ deux heures à petit feu. Au besoin, ajoutez un tout petit peu d’eau". Attention, "il ne faut pas perdre l’onctuosité de la sauce".

Un plat qui met l'eau à la bouche et se sert avec du riz, un ti piment et lentilles à votre convenance.

- Un pâté créole dans la pure tradition en dessert -

Spécialité locale, le pâté créole. Il peut se déguster sucré ou salé. À manger en entrée ou en dessert.

Qu'il soit nature ou au poulet, la base reste la même : la pâte.

Parmi les ingrédients : la farine, la levure, le poivre, le sel, trois œufs et un peu d'anisette.

Pour un kilo de farine et pour un pâté créole bien rond, Maéva Gastrin fait un petit puits au milieu et y ajoute les trois œufs et le sachet de levure.

Elle incorpore également un petit bouchon d'anisette. Mais pas plus "pour que le goût ne soit pas trop fort". La cuisinière poursuit en ajoutant du poivre et du sel "à votre goût" et mélange le tout.

S'il est au poulet, "il faut attendre le gras de la cuisson du poulet avant de pétrir la pâte", explique Maéva Gastrin alias Superkafrine. Lorsque le poulet mijote, elle ajoute du thym, du beurre et une bonne couche de safran.

Si le pâté créole est nature, Maéva Gastrin ajoute le thym, le safran et la plaquette de beurre directement au mélange à pétrir.

Pour savoir s'il est prêt à être façonné, "il suffit de voir si la pâte se tient", dit-elle. "Une fois la pâte en boule, on forme le pâté créole".

La cheffe fait deux disques, "un pour la base et l'autre pour le chapeau", avant de travailler les bords et les dessins dessus.

Une fois le jaune d'œuf mis dessus, Maéva Gastrin préfère laisser reposer le pâté créolé au frais "comme ça il s'imprègne des saveurs".

Une fois bien reposé, direction le four pour 40 à 45 minutes de cuisson. "Je mets d'abord à 160 degrés et je remonte à 180 degrés durant les dix dernières minutes pour le laisser dorer." Mais elle l'avoue, "je fais surtout à l'oeil". Regardez.

- Un Noël aux saveurs de La Réunion -

À accompagner en entrée ou en desserts, les Réunionnais pourront aussi déguster les délicieux samoussas ou bonbons piments en apéritifs.

Les petits bouchons se laisseront eux apprécier sur des pics à déguster.

Pour terminer le repas sur une note plus légère, les fruits exotiques, le letchi et la mangue notamment seront les stars du dessert.

Cari, civet, pâté… à chacun son repas. Et si vous cherchez encore quoi manger pour Noël, nos chef·fes "Lo Gou Mon Péï" partagent ce qu’ils mettront sur leur table festive. De quoi vous inspirer quelques idées gourmandes pour un repas à consommer sans modération… ou presque.

Joyeux réveillon zot tout !

