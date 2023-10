Ceux qui souffrent en silence et ne sont pas entendus

Légitimement ils sont les oubliés du système. Je témoigne après vingt ans d’écoutes des plus fragiles. Nos granmouns, handicapés et tous les laissés pour compte pauvres et improductifs. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Imperturbablement le gouvernement ponctionne sans relâche malades ou simplement détachés du rouage mais aussi les indépendants, artisans et commerçants écrasés par les charges toujours insensibles au contexte morose ambiant.

L’Europe et ses contradictions, son inadaptation et ses obligations dégradent de plus en plus notre sécurité et autonomie.

L’artificialisation de la distribution du travail pour compenser par une batterie d’indemnités de substitution ASS, RSA qui condamnent les plus de 50 ans aux revenus plafonnés rend impossible le maintien des biens immobiliers gagnés pas à pas durant une grande partie de leur vie détruite par des taxes lourdes ( taxes foncières ) s’ajoutant aux factures EDF ET EAUX + TAXES, IMPOTS LOCAUX + TAXES, ASSURANCES + TAXES si on y ajoute encore LA VOITURE ET CARBURANT + TAXES.

Croire palier à ça par une hausse bien tardive et moindre de quelques Euros/mois est absolument hypocrite car cette dite compensation ne se réajuste même pas à l’indice prétendu du coût réel de la vie.

Par contre si de nos jours, vous ne disposez pas d’un téléphone portable connecté et d’un PC, d’une ligne ADSL, d’une imprimante, d’un scanner et surtout des connaissances suffisantes pour vous servir de tout ça ….. Vous serez hors circuit !?

Qui parle d’indice à la consommation ?

Il existe pourtant des organismes de sondages sérieux dont l’état se réfère quand ses besoins sont à souligner ?

D’autre part, pourquoi certaines dispositions comme le chèque énergie pourtant diffusé en fanfare à 100 000 bénéficiaires à La Réunion dont 10 000 foyers s’en sont trouvés exclus faute de mise à jour par les impôts faute de transmission des services fonciers chargés de déléguer noms et adresses des ayant droit ?

Considérons que ces décideurs qui ne font pas leur travail en temps voulu ne sont jamais inquiétés face aux personnes souvent illettrées, âgées et seules qui eux s’en retrouvent dans des situations scabreuses qui ne devraient pas être ?

Il y a aussi ces nantis qui arborent des retraites cumulées, des hauts fonctionnaires qui payent encore plus mais pour qui le ressenti est moindre et qui de facto devraient cotiser davantage par un contrôle renforcé et mieux contingenter les organismes liés aux complémentaires santé.

Enfin, le suivi et régulation des retraites versées à l’ étranger serait certainement une excellente disposition visant à cesser d’envoyer des retraites à des fantômes pour les réserver et revaloriser à nos anciens toujours vivants sur notre sol.