RN2 : circulation en mode bidirectionnel entre Gillot et Bel Air

Sur la RN2 à Sainte Marie et à Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux pour la voie réservée aux services réguliers de transports collectifs (VRTC), la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre Gillot et Bel Air, de 20h à 5h la nuit du mardi 17 octobre 2023. "De plus, les bretelles d’insertion des échangeurs compris entre Duparc et Bel Air seront également fermées à la circulation dans le sens Est/Nord" informe la direction régionale des routes